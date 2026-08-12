Kolte-Patil Developers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kolte-Patil Developers hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16.49 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2.210 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kolte-Patil Developers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1016.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.20 Milliarden INR im Vergleich zu 823.6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch