KOLON INDUSTRIES präsentierte Quartalsergebnisse

KOLON INDUSTRIES hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2767954.34 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -56.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KOLON INDUSTRIES in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1’274.71 Milliarden KRW im Vergleich zu 1’180.61 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch