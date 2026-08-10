KOLON INDUSTRIES mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KOLON INDUSTRIES hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1984.48 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 589.00 KRW erwirtschaftet worden.

KOLON INDUSTRIES hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’356.51 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1’258.51 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch