Kolon Industries veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5540.00 KRW. Im Vorjahresviertel waren 352.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1’718.76 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’411.00 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch