KOLON INDUSTRIES gewährte Anlegern Blick in die Bücher

KOLON INDUSTRIES hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1984.48 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 577.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1’356.51 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1’258.51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch