KOLON INDUSTRIES: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KOLON INDUSTRIES liess sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KOLON INDUSTRIES die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

KOLON INDUSTRIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2767954.34 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 247.00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 1’274.71 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KOLON INDUSTRIES 1’180.61 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch