Kolon Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kolon Global hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1245.92 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -961.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 750.50 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 734.43 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch