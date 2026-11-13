Kolon Global: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kolon Global lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 372.30 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kolon Global noch ein Gewinn pro Aktie von 653.00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 747.85 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 23.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 607.36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch