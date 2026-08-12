Kolon Global veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Kolon Global hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1245.92 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kolon Global -948.000 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 750.50 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 734.43 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch