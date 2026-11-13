Kolon Global hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kolon Global liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kolon Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 372.30 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 666.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23.13 Prozent auf 747.85 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607.36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch