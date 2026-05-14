Kolibri Global Energy Aktie 119113112 / CA50043K4063
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14.05.2026 12:49:38
Kolibri Global Energy Inc. Q1 Profit Falls
(RTTNews) - Kolibri Global Energy Inc. (KGEI) released earnings for first quarter that Dropped, from last year
The company's earnings came in at $4.027 million, or $0.11 per share. This compares with $5.765 million, or $0.16 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.5% to $19.569 million from $16.373 million last year.
Kolibri Global Energy Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.027 Mln. vs. $5.765 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.16 last year. -Revenue: $19.569 Mln vs. $16.373 Mln last year.
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