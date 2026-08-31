Kolao legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kolao hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.90 Prozent auf 109.08 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 99.25 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch