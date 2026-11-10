Kokusai: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kokusai hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -12.61 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kokusai ein EPS von 28.14 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 47.41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.78 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.38 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch