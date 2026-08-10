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10.08.2026 06:37:00
KOKUSAI PULP PAPER zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
KOKUSAI PULP PAPER hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 16.25 JPY gegenüber 19.58 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 170.71 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KOKUSAI PULP PAPER 159.32 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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