KOKUSAI PULP PAPER gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KOKUSAI PULP PAPER hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 49.05 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KOKUSAI PULP PAPER 14.84 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat KOKUSAI PULP PAPER mit einem Umsatz von insgesamt 177.31 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159.86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10.92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch