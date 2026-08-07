KOKUSAI ELECTRIC stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KOKUSAI ELECTRIC hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 49.47 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KOKUSAI ELECTRIC ein EPS von 29.08 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 45.62 Prozent auf 75.41 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch