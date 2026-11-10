KOKUSAI ELECTRIC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

KOKUSAI ELECTRIC lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresviertel hatte KOKUSAI ELECTRIC 0.130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat KOKUSAI ELECTRIC im vergangenen Quartal 556.5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KOKUSAI ELECTRIC 443.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch