KOKUSAI ELECTRIC präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KOKUSAI ELECTRIC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 61.44 JPY. Im Vorjahresviertel hatte KOKUSAI ELECTRIC 37.64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 88.63 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 65.42 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch