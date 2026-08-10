Kokusai: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kokusai veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.67 JPY gegenüber 21.35 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25.53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3.57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch