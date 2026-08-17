Kokopelli verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kokopelli gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 JPY gegenüber -6.380 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 481.8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 440.7 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch