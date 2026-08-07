Koken: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Koken hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 21.52 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6.91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.26 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.47 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch