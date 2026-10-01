Per Aktie US7135693098
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01.10.2026 14:57:10
Kokainschmuggel per Flugzeug: Belgiens Polizei zerschlägt Drogenring
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Per-Se Technologies Inc.
Analysen zu Per-Se Technologies Inc.
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI vor wenig bewegtem Start -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fallen - kein Handel in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt wird zum Wochenschluss kaum verändert erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag mit Gewinnen starten. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.