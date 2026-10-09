Kojima legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kojima hat am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 4.41 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kojima 9.48 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 74.81 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 72.67 Milliarden JPY umgesetzt.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 71.40 JPY gegenüber 61.05 JPY im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 297.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.25 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 282.79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch