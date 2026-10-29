Koito Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Koito Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29.99 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Koito Manufacturing ein EPS von 6.35 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Koito Manufacturing im vergangenen Quartal 237.29 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Koito Manufacturing 227.13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch