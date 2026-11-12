KOIKE-YA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KOIKE-YA hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 27.02 JPY gegenüber 36.65 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

KOIKE-YA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.93 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch