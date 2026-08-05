KOIKE-YA präsentierte Quartalsergebnisse

KOIKE-YA hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 58.43 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31.23 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 15.32 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KOIKE-YA 15.01 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch