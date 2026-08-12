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12.08.2026 06:37:00
Koike Sanso Kogyo informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Koike Sanso Kogyo hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16.83 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 17.19 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.47 Prozent auf 12.02 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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