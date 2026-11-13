KOHOKU KOGYO präsentierte Quartalsergebnisse

KOHOKU KOGYO hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 54.13 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 44.09 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 6.15 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 33.57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch