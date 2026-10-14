KOHNAN SHOJI hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

KOHNAN SHOJI gab am 13.10.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 129.27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 153.10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4.96 Prozent auf 140.92 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 134.26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch