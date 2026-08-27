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27.08.2026 06:37:00
Kohls: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Kohls hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.28 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.35 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 3.52 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0.87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.55 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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