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24.11.2026 13:50:16
Kohl's Raises Top And Bottom Line Expectations For FY26
(RTTNews) - Kohl's (KSS) said, for fiscal 2026, the company now expects EPS in the range of $4.30 to $4.50. Net sales and comparable sales are now projected in the range of flat to 0.5%. Previously, the company projected adjusted EPS in the range of $1.80 to $2.40, and net sales and comparable sales to be in a range of a decrease of 1.5% to flat. For the fourth quarter, the company expects EPS in the range of $0.95 to $1.15. Fourth quarter net sales and comparable sales are anticipated in the range of flat to up 2.0%.
Third quarter earnings came in at $254 million, or $2.15 per share. This compares with $8 million, or $0.07 per share, last year. Adjusted EPS was $1.76 compared to $0.10. Revenue increased to $3.64 billion from $3.58 billion last year. Net sales were $3.45 billion compared to $3.41 billion. Net sales increased 1.3% and comparable sales increased 1.2%.
In pre-market trading on NYSE, Kohl's shares are up 8.58 percent to $23.02.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
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