Kohls hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Börse aktuell - Live Ticker

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag höher. Auch der deutsche Aktienmarkt erlebte einen freundlichen Handelstag, der DAX knackte die Rekordmarke. Die Wall Street schloss fester. An den größten Börsen in Asien lief der Handel am Dienstag durchwachsen.