Kohls hat sich am 24.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 2.15 USD gegenüber 0.070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kohls in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.64 Milliarden USD im Vergleich zu 3.58 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch