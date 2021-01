KOHLER élargit sa collection de produits intelligents pour la maison au salon CES 2021, en mettant l'accent sur le bien-être et l'expérience sans contact pour la cuisine et la salle de bain

La baignoire Stillness, la toilette intelligente Innate et le robinet de salle de bain Touchless font leur entrée au CES 2021

KOHLER, Wisconsin, 8 janvier 2021 /CNW/ - Kohler Co., chef de file mondial de la conception et de l'innovation de produits de cuisine et de salle de bain, annonce aujourd'hui plusieurs ajouts à son portefeuille de produits intelligents pour la maison axé sur le bien-être personnel. Kohler présente quatre nouveaux produits au cours du tout premier salon virtuel CES : La baignoire Stillness, la toilette intelligente Innate, la collection de robinets de salle de bain Touchless et deux nouveaux produits issus d'une collaboration avec Phyn, soit une soupape de commande centrale KOHLER alimentée par Phyn, un module fait soi-même et une version professionnelle avec mise à l'arrêt automatique.

Des millions de personnes dans le monde passent plus de temps à la maison, et celles-ci cherchent à atteindre un équilibre et à échapper au stress et aux angoisses de la vie quotidienne. Le potentiel de la technologie à créer plus de moments de bien-être et à faciliter la détente, la relaxation et la tranquillité est ce qui motive Kohler dans ses investissements et son développement de produits en matière de technologie de maison intelligente.

« Au fur et à mesure que nous affirmons notre leadership en matière d'innovation pour la maison intelligente, nos produits permettent aux consommateurs de profiter des bienfaits de l'expérience sans contact et connectée, et ce sans encombrer ni compliquer leurs espaces, a déclaré David Kohler, président-directeur général de Kohler Co. Nous croyons qu'il existe un équilibre délicat à respecter en ce qui concerne la technologie à la maison, et nous continuerons de faire figure de pionniers en matière de contrôle intégré dans la salle de bain et la cuisine, tout en combinant bien-être et qualité de vie. »

Kohler présente de nouveaux ajouts à son portefeuille de produits intelligents pour la maison au cours du salon virtuel CES 2021, notamment :

Bain Stillness: Ce bain expérientiel s'inspire de la sylvothérapie japonaise, ou shinrin-yoku. L'eau, la lumière, la vapeur d'eau et les arômes convergent pour créer un voyage immersif des sens conçu pour détendre l'esprit, apaiser le corps et raviver les sens. Le Bain Stillness transforme la salle de bain en un environnement de type spa et permet de retrouver un état d'âme empreint de quiétude. Il offre un sanctuaire pour les soins personnels et le bien-être. Le tout commence par un remplissage d'eau à partir du fond du bain, passant par la tige de bois Hinoki pour créer un son apaisant. L'éclairage en spectre continu disposé tout autour du bain crée une ambiance propice à l'expérience de chromathérapie. La vapeur d'eau recouvre ensuite la surface de la baignoire Stillness, vous procurant une profonde sensation de détente. Enfin, des huiles essentielles peuvent être ajoutées à la tour d'expérience de la baignoire qui émet doucement des arômes revigorants pour stimuler les sens et promouvoir la concentration.

Toilette intelligente Innate: Le plus récent ajout au portefeuille de produits intelligents de Kohler. La toilette Innate offre toutes les caractéristiques de confort, de commodité et de propreté associées à la vaste gamme de toilettes intelligentes à prix plus abordable de Kohler. Elle comprend un siège chauffé, une ouverture et une fermeture automatiques, une télécommande intuitive et une fonctionnalité de bidet personnel. De plus, étant donné que de nombreux propriétaires cherchent à réaliser davantage de projets à faire eux-mêmes, la toilette Innate comprend le système d'installation facile Readylock de Kohler.

Robinet de salle de bain résidentielle Touchless: Le robinet de salle de bain Touchless permet de se laver les mains, de se brosser les dents et d'effectuer d'autres tâches quotidiennes sans contact. Se laver les mains à la fin de sa routine de soins sans toucher les poignées du robinet réduit la propagation possible des bactéries et des germes dans les lieux. Kohler lance un robinet encastré à capteurs intégrés doté d'un bouchon de lavabo qui permet l'installation rétroactive d'éléments complémentaires sur tout robinet de salle de bain à levier unique KOHLER.

Partenariat entre Kohler et Phyn: Kohler lancera deux produits comarqués avec Phyn en 2021, soit le la soupape de commande centrale KOHLER alimentée par Phyn, un module fait soi-même et une version professionnelle avec mise à l'arrêt automatique Ces produits reflètent l'importance qu'accorde l'entreprise à la salubrité de l'eau et à la tranquillité d'esprit. Les deux produits tirent parti de l'analyse brevetée des ondes de pression haute définition de Phyn, la meilleure de sa catégorie, pour surveiller l'écoulement de l'eau afin d'aviser immédiatement le propriétaire si une fuite est détectée n'importe où dans la maison et de fournir des renseignements détaillés sur l'utilisation d'eau de chaque appareil. La version faite soi-même se fixe sous un lavabo simple et peut être facilement installée par un propriétaire. La variante professionnelle est installée sur une conduite d'eau principale, soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, et peut atténuer les dommages coûteux grâce à un dispositif d'arrêt automatique de l'eau.

Toujours soucieux d'améliorer ses solutions au profit du consommateur, Kohler a adapté plusieurs technologies de maison intelligente afin d'intégrer de nouvelles caractéristiques:

La collection de robinets de cuisine de marque KOHLER Konnect activés par la voix et sans contact offre maintenant une commande de lavage des mains qui permet aux consommateurs de suivre les étapes recommandées pour se laver les mains, en activant l'eau pour mouiller et rincer, ainsi que des instructions sonores pour le savonnage et le nettoyage.

Kohler Power lance une fonction vocale innovatrice qui permet aux propriétaires d'accéder aux fonctions de leurs générateurs de réserve et de les activer grâce à des commandes vocales simples. Il est possible de contrôler facilement le générateur KOHLER à l'aide d'appareils intelligents, peu importe où vous vous trouvez. Grâce à cet accès facile, votre maison fonctionne au mieux de sa capacité et vous offre la tranquillité lorsque vous vous absentez.

Kohler continuera de partager les innovations de produits et de faire figure de chef de file du secteur avec le lancement de son tout premier événement numérique de deux jours, Kohler@Home, qui aura lieu les 2 et 3 février. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur l'événement et sur l'inscription à Kohler.com/AtHome.

Pour plus de détails sur les produits intelligents pour la maison, visitez le www.kohler.com/smarthome ou communiquez avec Kohler au 1-800-4KOHLER.

À propos de Kohler Co.

Kohler Co., une entreprise fondée en 1873 dont le siège social est situé à Kohler, au Wisconsin, est l'une des plus anciennes et plus grandes sociétés privées d'Amérique, comptant plus de 35 000 associés. Avec plus de 50 emplacements de fabrication dans le monde, Kohler est un chef de file mondial dans la fabrication de produits de cuisine et de salle de bain, de moteurs et de systèmes d'alimentation, d'armoires et de tuiles haut de gamme, ainsi que le propriétaire exploitant de deux complexes hôteliers cinq-étoiles abritant un terrain de golf à Kohler, au Wisconsin et à St. Andrews, en Écosse.

À mesure que les maisons deviennent de plus en plus connectées, Kohler s'efforce d'améliorer les moments de la vie quotidienne grâce à une conception réfléchie et à une technologie intelligente. Kohler aborde la conception de salles de bain intelligentes avec le même dévouement, la même précision et le même soin qui renforcent la présence mondiale de la marque depuis plus d'un siècle.

Personne-ressource pour les médias Suivez-nous sur : Vicki Valdez Hafenstein Facebook Relations publiques de Kohler Instagram victoria.valdezhafenstein@kohler.com YouTube www.kohler.com Twitter

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1396940/KOHLER_Touchless_Bathroom_CES.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

SOURCE Kohler Co.