Kohjin Bio: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kohjin Bio hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 8.20 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 16.10 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kohjin Bio in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 20.12 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 974.2 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 1.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch