Kohinoor Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kohinoor Energy lud am 02.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.74 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.29 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3.51 Milliarden PKR gegenüber 1.38 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4.39 PKR gegenüber 4.27 PKR je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 6.36 Milliarden PKR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46.81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Kohinoor Energy einen Umsatz von 4.33 Milliarden PKR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch