Kohinoor Energy informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kohinoor Energy hat am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2.43 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.820 PKR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 459.85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 798.5 Millionen PKR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.47 Milliarden PKR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch