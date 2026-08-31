Koelner stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Koelner lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0.36 PLN. Im letzten Jahr hatte Koelner einen Gewinn von -0.170 PLN je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 285.9 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 256.3 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch