Kodiak Gas Services: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kodiak Gas Services hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.70 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 401.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322.7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch