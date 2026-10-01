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01.10.2026 19:39:36

Kodi schliesst 43 Filialen, 100 Standorte bleiben

BayWa
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OBERHAUSEN/HALLE AN DER SAALE (awp international) - Das Filialnetz des insolventen Haushaltswaren-Discounters Kodi wird stark ausgedünnt. Wie das Unternehmen mitteilte, werden 43 der zuletzt 144 Standorte sowie die Zentrale in Oberhausen geschlossen. Bislang hat Kodi knapp 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 265 wurde gekündigt. Eine Firma namens Kodi Retail GmbH, hinter der eine internationale Investorengruppe steht, übernimmt den Angaben zufolge 100 Filialen, bei denen die Marke Kodi bestehen bleibt. Für einen der Standorte sei noch keine Entscheidung getroffen worden.

Von der insolventen Firma Kodi Handels GmbH seien der Warenbestand und andere Vermögenswerte übernommen worden. Wie viel die Investoren bezahlt haben, wurde nicht bekannt. Zudem habe das Amtsgericht Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der Kodi Handels GmbH eröffnet.

Vor drei Wochen war bekanntgeworden, dass 19 Kodi-Geschäfte aufgegeben werden sollten. Die Zukunft von 56 Geschäften war noch offen. Nun wird klar, dass auch ein Teil von ihnen aufgegeben wird. Es sei bedauerlich, dass es für diese Standorte keine wirtschaftlich tragfähige Lösung gebe und dadurch Arbeitsplätze verloren gehen, erklärte Fabian Grund, Geschäftsführer der Kodi Handels GmbH. Er freue sich aber sehr, dass die anderen Filialen erhalten bleiben und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Perspektive bekommen. Gut sei zudem, dass die Marke Kodi weitergeführt werde.

Der Kodi-Generalbevollmächtigte und Rechtsanwalt Dirk Andres sprach von einer tragfähigen Lösung in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.

Warum es abwärtsging

Geschlossen werden Filialen etwa in Aachen, Ahaus, Emmerich, Erkelenz, Herzogenrath, Jülich, Tönisvorst und Würselen (alle NRW) - das sind Städte, wo es nur eine Filiale von Kodi gibt. In Düsseldorf bleiben acht von neun Standorten erhalten, in Duisburg fünf von acht, in Krefeld bleiben alle drei bestehen. In Köln werden vier von elf Filialen gestrichen und in Wuppertal vier von sechs.

Dass Kodi in die Insolvenz geschlittert ist, lag Firmenangaben zufolge an der schwachen Konsumstimmung, der steigende Wettbewerbsdruck durch digitale Geschäftsmodelle, steigende Lohnnebenkosten, hohe Energiekosten und hohe Mietkosten.

Der stationäre Einzelhandel ist unter Druck, Kodi ist kein Einzelfall. So traf es dieses Jahr schon die Deko-Kette Depot, das dahinterstehende Unternehmen stellte Ende September den Geschäftsbetrieb ein. Die Baumarktkette Hellweg und die Baywa Bau- & Gartenmärkte beantragten im Juni ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Die Unternehmen sollen abgewickelt und ihre Marken aufgegeben werden. Andere Händler übernehmen einen Teil der Filialen./wdw/DP/nas

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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