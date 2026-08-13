Kodama Chemical Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kodama Chemical Industry gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 27.12 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kodama Chemical Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 1433.26 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 21.51 Milliarden JPY gegenüber 20.09 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch