Kodak-Aktie bricht massiv ein: US-Regierung setzt Gespräche über Kredit für Kodak nach Kritik aus

Ein geplanter 765 Millionen US-Dollar schwerer Kredit für Kodak, der die Aktie des Foto-Pioniers kurzzeitig hochschiessen liess, ist von der US-Regierung auf Eis gelegt worden.

Die Investitionsagentur DFC teilte am Wochenende mit, dass erst alle Vorwürfe von Fehlverhalten rund um den Deal ausgeräumt werden müssten.

Die Kodak-Aktie kostete seit Jahren nur wenige Dollar - doch nach der Ankündigung Ende Juli, dass die Firma das Geld bekommen solle, um Arzneimittel-Bestandteile herzustellen, stieg der Kurs steil bis an die Marke von 60 Dollar. Als einige Tage nach Unterzeichnung der Absichtserklärung klar wurde, wie viele Konditionen Kodak für den Kredit erfüllen muss, ging die Aktie jedoch auf rasante Talfahrt und notierte zuletzt bei 15 Dollar.

Aufmerksamkeit erregten auch Ereignisse vor Bekanntgabe der Kredit-Pläne. So gab es bereits einen Tag davor einen deutlich regeren Handel mit Kodak-Aktien als gewohnt - und der Kurs stieg stark. Einige lokale Medien waren von Kodak vorab informiert worden und veröffentlichten nach Verwirrung über Sperrfristen zu früh Tweets und Artikel, die schnell wieder gelöscht wurden.

US-Senatorin Elizabeth Warren forderte eine Untersuchung der Geschäfte vor Bekanntgabe der Kreditpläne durch die Börsenaufsicht SEC. Nach Information des "Wall Street Journal" schaut sich die Behörde den Sachverhalt an. Kodak kündigte am Freitag eine eigene Untersuchung der Abläufe an.

US-Präsident Donald Trump präsentierte den Kredit für Kodak bei einer Pressekonferenz als einen "Durchbruch in den Bemühungen, Pharmaproduktion in die USA zurückzubringen". Trump griff für den Kredit auf den Defence Production Act aus den 50er Jahren zu, der dem Präsidenten Vollmachten gibt, die Herstellung wichtiger Güter zu organisieren.

Die Kontroverse um Kodak hat damit auch eine politische Komponente: Warren gehört zur Demokratischen Partei und war auch eine Anwärterin auf die Präsidentschaftskandidatur der Partei bei den Wahlen im November.

Während zunächst der Eindruck entstand, dass der Deal stehe, ging aus der Absichtserklärung unter anderem hervor, dass Kodak das Geld mit seinen Werten absichern müsste und das Prüfverfahren für die Kreditvergabe noch läuft. Die DFC (International Development Finance Corporation) machte zunächst keine Angaben dazu, welche Vorwürfe genau ihre Entscheidung auslösten.

Die an der NYSE gelistete Kodak-Aktie knickte am Montag um 27,89 Prozent auf 10,73 Dollar ein.

WASHINGTON (awp international)