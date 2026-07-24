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24.07.2026 10:33:44
Kocher: EZB-Zinserhöhung im September nicht auszuschliessen
DOW JONES--Eine Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) im September ist nach Aussage des österreichischen EZB-Ratsmitglieds Martin Kocher nicht ausgeschlossen. "Sollte es notwendig sein, die Zinsen zu erhöhen, um unser mittelfristiges Ziel zu erreichen, so wird das passieren", schrieb er in einem auf der Website der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) veröffentlichten Beitrag. Sollte es nicht notwendig sein, dann werde es im September auch keine Erhöhung geben.
Die Zinserhöhung im Juni hat der EZB Kocher zufolge den notwendigen Spielraum verschafft, die weitere Entwicklung sorgfältig zu analysieren und ihre nächsten geldpolitischen Entscheidungen auf einer möglichst fundierten Grundlage zu treffen. Diese werde dann die Inflationsdaten von Juli und August, eine aktualisierte Prognose bis 2028 und viele weitere Daten umfassen.
Der EZB-Rat hatte am Donnerstag wie erwartet beschlossen, den Einlagensatz bei 2,25 Prozent zu belassen, wo er seit Juni steht.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 04:34 ET (08:34 GMT)
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