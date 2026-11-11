Kochav Defense Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kochav Defense Acquisition A liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kochav Defense Acquisition A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Kochav Defense Acquisition A ebenfalls ein EPS von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch