Kochav Defense Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Kochav Defense Acquisition A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0.07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Kochav Defense Acquisition A ebenfalls ein EPS von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch