Koc stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Koc gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 14.22 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.02 TRY je Aktie erzielt worden.

Koc hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1’125.12 Milliarden TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688.86 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch