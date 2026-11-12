Koc B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Koc B hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 1.49 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Koc B 0.370 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 23.52 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Koc B 16.89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch