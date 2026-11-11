Kobe Steel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kobe Steel lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 76.68 JPY, nach 61.46 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 681.46 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 612.39 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch