Kobe Steel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kobe Steel hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 30.87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobe Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 98.03 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 578.35 Milliarden JPY gegenüber 569.06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch