Kobe Electric Railway hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kobe Electric Railway präsentierte am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 45.10 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobe Electric Railway noch ein Gewinn pro Aktie von 38.36 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.67 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch